شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توفر اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى الصف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في مركز ومدينة الصف، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتشهد محافظة الجيزة اليوم، إطلاق 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.

يُذكر أن قرى مركز الصف شهدت طفرة تنموية شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سعت بمئات المشروعات التنموية العملاقة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتوالت مشروعات "حياة كريمة" بالصف، في جميع المجالات المعيشية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين، المتمثلة في البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق، بجانب خدمات الصحة والتعليم، وإنشاء وحدات سكنية حضارية ومجمعات للخدمات الحكومية والزراعية والبيطرية ومراكز شباب ومكاتب بريد، وغيرها.