شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تقديم طلب نقل رخصة محل بالمركز التكنولوجى لوفاة المرخص له والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، خطوات وإجراءات طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة.

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريحات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).

في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

6- استلام الورثة الترخيص وتلقي الخدمة.

يُذكر أن دليل خدمات المراكز التكنولوجية يتضمن العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).