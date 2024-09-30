شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: الجيش اللبناني يخلى 8 نقاط على حدود الشمالية.. وينسحب 5 كيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 30 سبتمبر 2024 10:00 م
قال تليفزيون لبنان الجديد، نقلا عن مصادرها إن الجيش اللبناني، أخلى 8 نقاط مراقبة رئيسية على طول الخط الأزرق.
فيما قال مصدر أمني لبناني لرويترز: "القوات اللبنانية انسحبت خمسة كيلومترات شمالي الحدود".
من جانبها أفادت شبكة CBS الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تستعد لشن هجوم بري ضد "حزب الله" في لبنان خلال ساعات.
وذكر المسؤول الأمريكي أن هذه العملية الإسرائيلية في لبنان "ستكون محدودة".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله بأن "واشنطن وتل أبيب تفاهمتا على عدم تكرار ما حدث بغزة في لبنان، مشيرا إلى أن خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة.
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "أكدنا لواشنطن أننا سنشن عمليات برية محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال لقاء رؤساء السلطات المحلية في الشمال، إن المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا"، بحسب ما بثت إذاعة جيش الاحتلال الإثنين.
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