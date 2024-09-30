رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة والقاضيات بيوم القضاء المصري

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في إطار المتابعة المستمرة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وبحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.

محمد يوسف

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