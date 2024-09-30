شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يتقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية ووزير العدل بمناسبة حلول عيد القضاة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وجموع قضاة مصر بمناسبة حلول عيد القضاء المصري.

وأكد على أن عيد القضاة يجسد تاريخاً عريقاً يوثق العطاء والبذل في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، ومكانة القضاء المصري العريقة ودوره المحوري في صون العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وقال إن القضاء المصري هو ميزان العدل ومصباح الإنصاف، يحمي حقوق المواطنين ويصون كرامتهم، ويساهم في بناء مجتمع عادل مزدهر، وعلى مر العصور، كان القضاء المصري الحصن الحامي للحقوق والحريات، وعماد الدولة ومؤسساتها. وهو اليوم، كما كان بالأمس، يواصل مسيرته النبيلة في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف.

بهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكدًا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة المنشودة، إن هذا الدور العظيم يعكس الالتزام الراسخ بقيم الحق والعدل، ويبرز الجهود الدؤوبة في تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.

واضاف أنه يثمن عالياً هذه الجهود المباركة، ونسأل الله التوفيق والسداد في المسيرة النبيلة لتحقيق العدالة والإنصاف في ربوع الوطن.