شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: نسعى للتعاون مع الوطنية للتدريب في تأهيل قيادات الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والقيادات بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر للأئمة والواعظات واعتزازه الكبير بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال التدريب والتأهيل.

وأشاد وزير الأوقاف ببرنامج إعداد الدعاة الذي عُقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب في العام 2019م، مؤكدًا أن هذا البرنامج هو أهم ما أُنشئ خلال السنوات الماضية لصناعة التجديد الحقيقي.

وأبدى وزير الأوقاف رغبته في التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب قيادات الأوقاف، مؤكدًا رغبته في جعل الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف في أقصى ما يمكن من التدريب لأنه عقل الوزارة للوصول إلى أقصى درجات التميز في الأداء الإداري، وأن يشمل التدريب قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها كافة؛ كالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والذي يمثل إطلالة مصر على العمق الأفريقي والعالمي.

كما أعرب عن تطلعه لعودة برنامج إعداد الدعاة مرة أخرى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفًا: نحن مسئولون أن نقدم صورة نموذجية للعالم الأزهري الذي تخرج منه أطروحة حينما يسمعها الناس تمتلئ صدورهم بالرحمة والراحة.

من جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بلقاء وزير الأوقاف، وتطلعها لتدريب الأئمة، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب آلت على نفسها منذ نشأتها أن تكون مؤسسة مسئولة تلبي احتياجات التدريب والتأهيل والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعم من خلال دورها التدريبي والتوعوي تقديم البرامج التدريبية للمتقدمين لها، والتي تتطرق للموضوعات ذات الصلة وبما يتوافق مع جهود الأكاديمية بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وكذا العمل على تحقيقها.

وأكدت الدكتورة رشا راغب استعداد الأكاديمية الوطنية للتدريب للتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في تدريب قيادات الوزارة وتدريب الأئمة من خلال برنامج إعداد الدعاة، وتدريب الكوادر كافة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للوصول إلى أقصى درجات التميز الإداري.