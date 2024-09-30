شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية خلال لقائها وزير التعليم: نفخر بطلاب مدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى.

ورحب محمد عبد اللطيف بالسفيرة الأمريكية، مشيدًا بقوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون البناء والشراكة الفاعلة فى كافة القطاعات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعى.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والإسراع فى تنفيذ المشروعات التعليمية ذات الأولوية على أجندة التعاون المشترك.

ومن جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة على أهمية تعزيز آليات التعاون المثمر مع الوزارة فى كافة ملفات التعليم فى ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بما قامت به مصر من جهود متميزة فى مجال تطوير التعليم، إذ أن التعليم هو حجر الأساس فى الشراكة بين البلدين.

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة إلى أن مصر تعد شريكًا لا غنى عنه، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائى فى العديد من المجالات خاصة التعليم.

وشهد اللقاء استعراض الرؤى والمقترحات التى من شأنها أن تُسهم فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى المجالات ذات الأولوية فى ظل الشراكة الاستراتيجية ومن بينها الاستعانة بخبراء ومدربين من الولايات المتحدة الأمريكية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

كما استعرض اللقاء سبل التوسع فى النموذج التعليمى لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، والتى يبلغ عددها 21 مدرسة حتى الآن، حيث إنها تعد من النماذج التعليمية المتميزة فى التعليم المصرى، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحى الشخصية للطلاب، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى دعم هذا النموذج بشكل استراتيجى وتوفير فرص ومنح دراسية لخريجى هذه المدارس فى الجامعات، وكذلك عمل توأمة بين هذه المدارس وأقرانها فى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على أفضل النظم والممارسات.

وفى هذا الصدد، أعرب الجانب الأمريكى عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستويين المحلى والدولى.

كما تناول اللقاء آليات تعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال التعليم الفنى من خلال التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق متطلبات سوق العمل.

وناقش اللقاء أيضا التعاون بين الجانبين فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، وبرامج تدريب المعلمين فى اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية، مع التركيز على ضمان جودة المتدربين ونظم التدريب، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية لتقييم الطلاب "بيزا PISA".

وقد حضر اللقاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة فى مصر، والسيد روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة، والسيدة ماريسول بيريز مدير التعليم والشراكة بالوكالة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM.