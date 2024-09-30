شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يستضيف رشا راغب بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الادارية والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بدعوة منه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الجهود المشتركة، وتقديم الأكاديمية الخدمات التدريبية والاستشارية اللازمة وعقد الأنشطة المشتركة، وذلك في إطار الخبرات السابقة للتعاون الناجح والمُثمر بين الجهتين.