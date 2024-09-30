شكرا لقرائتكم خبر عن عباس نیلفروشان ..من هو قائد فليق القدس الإيرانى الذى قتل مع حسن نصر الله؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، "استشهد عباس نیلفروشان قائد الحرس الثوري في لبنان وأحد کبار قادة فیلق القدس برفقة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حزب الله على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة الماضية.

عباس نیلفروشان وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه أحد أهم منظري الحرب غير المتكافئة ولعب دورا مهما في تحليل التهديدات التي وجهت ضد إيران، وإقامة اتصالات فعالة مع جبهات المقاومة وخاصة حزب الله اللبناني ومشاركته في الأحداث وفي تسلمه مناصب ومسؤوليات مختلفة جعل منه شخصية تتمتع بخبرات عديدة في مجال القيادة والقضايا العسكرية ومعرفة دقيقة للعدو.

دور عباس نیلفروشان في الحرس الثوري

كان دوره عمليا منذ بداية انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني وأمضى حياته في العمليات وكان قائداً لكتيبة النجف الثامنة أثناء فترة الدفاع المقدس، وبعد ذلك، انضم إلى وحدة عمليات النجف وتولى فيما بعد مسؤولية عملية القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

وفي لحظة حرجة من التاريخ كان قائداً لعمليات القوات البرية للحرس الثوري الإيراني عندما هاجم الأمريكان العراق وأفغانستان وكانت إيران تحت تهديد خطير.

كما كان يتمتع بشخصية علمية متميزة، حصل على درجة الدكتوراه وكان عضوا في هيئة التدريس بجامعة الامام الحسين بدولة إيران.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "الجمع بين هذه الشخصية العلمية وخبراته العسكرية جعل منه شخصية استراتيجية ومؤثرة للغاية. ولهذا السبب، كانت قراراته على مستوى الحرس الأعلى فعالة للغاية".

كما أنه أسس مقر "النبي الأكرم" بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني الذي تم استخدامه لاحقا في عملية "الوعد الصادق" التي نفذت ضد الكيان الصهيوني وهذا ما أظهر وجهة نظره الصحيحة بأن القوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري في ساحة القتال بحاجة إلى مركز قيادة وسيطرة يمكنه إظهار مشهد المعركة لكبار القادة عبر الإنترنت ويمكنهم اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر اللازمة في الوقت الحالي.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل جديدة حول اغتيال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع لقيادات الحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء الجمعة الماضية.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن حسن نصر الله توفي نتيجة الاختناق لأنه كان في مكان بدون تهوية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الأمر الذي تسبب في تسريب للغاز ما أدى إلى الاختناق حتى الموت.

أظهر مقطع فيديو، نشره موقع "لبنان 24"، لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، من الحفرة التى خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.