شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف القطاعات.

شارك في الاجتماع من جانب شركة مايكروسوفت ميرنا عارف، مدير عام الشركة في مصر، و محمد قاسم، مدير القطاع الحكومي، و أحمد عطية، المدير التنفيذي للقطاع الحكومي، ومن جانب وزارة التموين، اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجارحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون الحالية بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مايكروسوفت، والتي تشمل ميكنة دورة العمل في المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد ،وادارة مراقبة المخزون، كما ناقش الاجتماع إمكانية تطوير التعاون في مشروعات جديدة لتحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز تكامل قواعد البيانات، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل.

وتناول الاجتماع أيضاً التنسيق بين وزارة التموين ومايكروسوفت لتبني أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بالأسعار المناسبة وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية ،وتم الاتفاق على أهمية تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لضمان مراقبة أفضل للأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية التعاون مع الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للمواطنين.

من جانبه، أشاد وفد مايكروسوفت بالجهود التي تبذلها وزارة التموين في تطوير الخدمات واستخدام أحدث التقنيات لدعم عمليات التحول الرقمي في مصر.