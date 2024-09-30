شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحطة مياه خور أبو سبيرة ومحطة صرف غرب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمحافظة أسوان، بمتابعة سير العمل بمحطة مياه الشرب (خور أبو سبيرة)، والتى تخدم نحو 20 ألف نسمة بقرى (أبوسبيرة، الخطارة، الأعقاب قبلي)، كما تفقد موقف تنفيذ محطة معالجة صرف صحى غرب أسوان.

وخلال تفقده لسير العمل بمحطة مياه الشرب (خور أبو سبيرة)، تابع وزير الإسكان، موقف إدارة وتشغيل المحطة، والالتزام بالإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، مشيداً بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وموجها بأهمية المتابعة المستمرة، وتشكيل فرق عمل من الشركات المتميزة للمرور الدوري على المحطات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه الوزير بسرعة إنجاز مشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحى غرب أسوان، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 15 ألف مواطن بتجمع قروى غرب أسوان، ويشمل المشروع محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار، بقرى (البليدة - الفرس - الجرانيس - الشديد - المداب).