شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: احتياطي مخزون السكر والزيت واللحوم آمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلى وعدم حدوث أى نقص فى المعروض، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات لافتا إلى تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمنى سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية واستعراض خطة العمل للفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذى للوزارة فى توفير السلع الغذائية الأساسية، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج فى الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.