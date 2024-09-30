شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه المدارس بتنظيم احتفالات بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد، حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقرى والشوارع المصرية عزة وكرامة، بـ نصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل المدارس في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.



وانطلاق العام الدراسى الجديد 2024,2025، 21 سبتبمر الجارى لطلاب المدارس الرسمية والخاصة.



وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة حدائق القبة التعليمية بمحافظة القاهرة في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل.