شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. طرح اللحوم بأسعار مدعمة فى الجيزة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثالث على التوالي، طرحت منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، منتجاتها بـ محافظة الجيزة، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة، التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المرتكز في أرض اللواء، شارع ترعة الزمر، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة الأربع التي تم إطلاقها، اليوم، بالمحافظة.

وتتمركز منافذ المبادرة بالمحافظة، اليوم، في المناطق الآتية: أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، لطرح اللحوم بسعر 185 جنيهًا للكيلو.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



إقبال كبير على منافذ حياة كريمة



المنافذ المتنقلة



طرح اللحوم بأسعار مدعمة فى الجيزة