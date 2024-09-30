شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إغلاق 79 موقعا من المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن ملف المقالب العشوائية، لافتة إلى أنه تم إغلاق ما يقرب من 79 موقعا من المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال لقاءً مفتوحًا تنظمه نقابة الصحفيين، مع الوزيرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لـ نقابة الصحفيين، لملف عوادم السيارات ردا على أسئلة واستفسارات المشاركين ، موضحة أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور بعمل كشف على السيارات وعوادم السيارات ويتم توجيه بمعالجة عوادم السيارات كشرط الحصول على الرخصة .

وأشارت إلى أن أتوبيسات النقل العام سيحدث لها تخارج خلال السنوات المقبلة وسيحل محلها أتوبيسات كهربائية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إيقاف 16 مصرف لمصنع كان يلقى صرف مخالف فى النيل خلال ال 4 سنوات الماضية، وذلك ردا على تساؤلات أحد المشاركين فى الندوة عن مخلفات المصانع فى نهر النيل .

يتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.