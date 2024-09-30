شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لرجال الشرطة فى مجال معاملة السجناء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية في مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا")، والتي عقدت خلال الفترة من 23-25/9/2024م للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمـم المتحـدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء والتى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى و المبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا ( المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).



ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

وجه مسئولو مكتـب الأمـم المتحدة المعنى بالمخـدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.