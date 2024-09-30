شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات بالقرية الذكية لبحث سبل التعاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الإثنين، زيارة إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر الوزارة بالقرية الذكية.

جاءت هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لتدعيم وتطوير منظومة التحول الرقمي وآليات دعم التكنولوجيا الرقمية.

تم خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية للعدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القضائية من خلال ميكنة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لتحقيق هذه الرؤية، وحضر اللقاء المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سعد رشدي، والمهندس محمود بدوي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء القضائي.



ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة “الأمين العام”، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة “المشرف على مكتب رئيس الهيئة”، والمستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، والمستشار مصطفي هيكل عضو الأمانة العامة.



الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات



جانب من الزيارة



جانب من اللقاء



رئيس قضايا الدولة ووزير الاتصالات يبحثان سبل التعاون



رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات بالقرية الذكية