شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن مكاتب الاشتراكات بالخط الثالث للمترو للمواطنين والطلاب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، عن إضافة 8 مكاتب اشتراكات داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث ليزيد عدد المكاتب من 4 إلى 12 مكتبًا، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والطلاب.

ويأتي ذلك تماشيًا مع طرح تصميمات جديدة لبطاقات الاشتراكات ومحفظة التذاكر المتوفرة فقط على الخط الأخضر الثالث.

وسوف يتم توفير مكاتب الاشتراكات داخل المحطات التالية:

محطة عدلي منصور

محطة النزهة

محطة هليوبوليس

محطة العباسية

محطة العتبة

محطة ناصر

محطة صفاء حجازي

محطة امبابة

محطة القومية

محطة وادي النيل

محطة جامعة الدول

محطة جامعة القاهرة

جاءت هذه المبادرة للمساهمة في تقليل الازدحام وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاشتراكات وتحسين تجربة الركاب داخل محطات الخط الثالث، حيث تم توزيع المكاتب الجديدة على محطات رئيسية، مما يتيح للركاب الوصول إليها بسهولة.

سوف تعمل المكاتب الجديدة على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والسبت من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع وجود موظفين مدربين لتقديم المساعدة والإجابة السريعة على استفسارات الركاب.