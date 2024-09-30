شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة صرف معاشات سبتمبر 2024 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لبدء صرف معاشات أكتوبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من غد الثلاثاء مع متابعة اللجان المنوطة عمليات الصرف في إطار الحرص على التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

كما سيتم ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الألى لإتاحة الصرف من العديد من المنافذ، كما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات سبتمبر 2024 ، وذلك لمن تخلف عن الموعد المحدد.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وقواعد الحصول علي "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين علي هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، حيث يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.