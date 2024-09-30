شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مستندا لفتح بنك دم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن المستندات المطلوبة لفتح بنك دم، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 هذه الخطوات والأوراق المطلوبة ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.

المستندات المطلوبة هي:

1. طلب الحصول علي ترخيص لتشغيل بنك الدم .

2. ترخيص مزولة مهنة طب بشري.

3. مستخرج رسمي من الدكتوراه أو الماجستير.

4. مستخرج رسمي من سجل الباثولوجيين الإكلينيكي صادرة من وزارة الصحة.

5. شهادة تسجيل مستشفي خاص.

6. شهادة خبرة تفيد أن الطبيب يعمل في مجال خدمات نقل الدم لا تقل عن 3 سنوات للباثولوجيين و7 سنوات للطبيب.

7. صورة من رخصة تشغيل المستشفى.

8. بيان بقوة المستشفى والتخصصات الطبية بها وعدد الأسرة وفيما تستخدم.

9. بيان بفريق العمل ببنك الدم و صورة من مؤهلاتهم و شهادات الخبرة الخاصة بفريق العمل.

10. تعاقد المدير الفني لبنك الدم مع المستشفى المراد ترخيص بنك الدم بها.

11. صورة من تعاقد المستشفى مع محرقة للتخلص الأمن من النفايات الخطرة.

12. رسم هندسي لموقع بنك الدم داخل المستشفى، موقع من مهندس نقابي ومعتمد من مدير بنك الدم ومدير المستشفى.

13. عدد 4 صور شخصية.

14. صورة البطاقة.

15. في حالة تجديد رخصة بنك الدم باسم طبيب آخر يرفق ترخيص بنك الدم (الأصل)، و شهادة وفاة الطبيب في حالة الوفاة أو في حالة تغيير مكان بنك الدم يعاد الترخيص.

16. دوسية لحفظ المستندات.

17. دمغة فئة جنيه علي كل المستندات.