شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء نجل الشيخ الطبلاوي يوم الأربعاء في الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ محمد الطبلاوي، نجل القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوى، عن إقامة عزاء أخيه الأكبر خالد الطبلاوى، فى دار مناسبات الحامدية الشاذلية، مساء الأربعاء القادم، حيث كتب على صفحته : إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخى الأكبر خالد الطبلاوى والعزاء بإذن الله يوم الأربعاء فى دار الحامدية الشاذلية بالمهندسين نسألكم الدعاء له بالرحمة والعفو والمغفرة.

الجدير بالذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، توفى فى الخامس من مايو عام 2020 الموافق للثانى عشر من رمضان عن عمر يناهز 86 عامًا بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى رحاب القرآن الكريم وعلومه.

يُعد الشيخ الطبلاوى أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم، حيث تربع على عشر التلاوة لعدة عقود؛ تتخطى الستين عامًا.

وكان الشيخ الطبلاوى قد ولد يوم 14 نوفمبر 1934م بحى ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكان الطبلاوى قد أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته فى تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن فى عصره.

وشارك الطبلاوى فى تحكيم مسابقات دولية فى حفظ القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده فى خدمة القرآن الكريم، وخدمة أهل القرآن وأعضاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بوصفه نقيبهم وشيخهم.

وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده فى العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذى استحسنه الناس منذ كان فى عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة ومزاملة مشاهير القراء الأعلام فى دنيا التلاوة المصرية العالمية.