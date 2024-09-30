شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انخفاض طفيف بالحرارة وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، انخفاضا طفيفا بالحرارة ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع أن يشهد غدا اضطرابا بالملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من السلوم مطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.