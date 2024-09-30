شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلتى جند للاحتلال وأوقعنا طواقم الآليات والان مع تفاصيل الخبر

قالت فصائل فلسطينية إننا دمرنا ناقلتي جند إسرائيليتين وأوقعنا طواقم آليات الاحتلال بين قتيل وجريح شرق خان يونس، ورصدنا هبوط طائرات مروحية للإجلاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.