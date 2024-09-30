شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم: "حزب الله" جاهز للتصدى لأى اجتياج برى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله" جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان، وقال: سنعلن أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة.

وتابع نعيم قاسم قائلاً: عد اغتيال نصرالله استمرّت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر، وزيادة وضربنا معاليه أدوميم وحيفا. وفق "لبنان24".

وأضاف: "موجودون في الميدان ولن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف نصرالله"، مشيراً إلى أنّ "منظومة القيادة والسيطرة ستتابع ما كانت تتابعه".

ونفى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي باجتماع حسن نصرالله مع 20 من القادة فى الحزب.

واتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل بكل إمكاناتها، لافتاً إلى أن إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا آثار إسرائيل العدوانية فيه.

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله: "سنواصل عملياتنا في الميدان بعد اغتيال نصر الله ومستمرون بهيكلة منظمة وخطط بديلة.. نواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين"، مشيرا إلى أن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من المعركة والخطط الموضوعة.. والقتال قد يكون طويلا والخيارات مفتوحة أمامنا.

وأكمل: "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار وسنختار القيادات والمراكز بشكل ثابت"