شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بوسط البلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة بمنطقة وسط البلد، إقبال كبير من المواطنين، والتى توفر اللحوم المجمدة المدعمة بأسعار 210 جنيهات للكيلو، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورفع أعضاء المبادرة لافتات للإعلان عن أسعار اللحوم لتعريف المشاة.

وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.

ورصد الخليج 365 منفذ وسط البلد، أمام دار القضاء العالى، لتوزيع اللحوم بسعر مخفضة، للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز امام دار القضاء العالى، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.



إقبال كبير على منافذ حياة كريمة بوسط البلد



إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم بوسط البلد