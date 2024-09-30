شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان برنامج "تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان" التى افتتحها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور محافظى الجيزة ، والقليوبية وسفير كندا بالقاهرة وممثلى وزراة الصحة والجهات المعنية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية ببرامج تمكين الشباب ورفع الوعى الصحى بينهم، والتعاون مع المنظمات التي تقدم برامج توعية للشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تلعب دورًا كبيرًا في التوعية بقضايا الوعي المجتمعي ، ورفع وعى الشباب بالقضايا السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالصحة ، والتعليم ، والمساواة بين الجنسين .

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان داخل أندية السكان عام 2014 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبالشراكة مع المؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه».

ويهدف البرنامج إلى المساهمة فى تعزيز الوعى المجتمعى حول القضايا السكانية، والتنمية المستدامة ، وتفعيل دور مراكز الشباب بالتوعية بالقضايا السكانية ، ويعمل برنامج أندية السكان على تمكين الشباب والتوعية بصحة الشباب والمراهقين، ومناهضة العنف ضد المرأة .

وقد توسع البرنامج خلال 10 سنوات ليصل إلى 431 نادى سكانى فى 27 محافظة بمصر .

ويتم تنفيذ التدريبات الخاصة بقضايا السكان والصحة الإنجابية، والزواج المبكر وزواج الأطفال، والممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي داخل مراكز الشباب عبر بعض الفعاليات كالجلسات التفاعلية، ومسرح نواة ، والأفلام، وفرق شمندورة حكى وغنا ، وأنشطة رياضية من أجل التنمية تستهدف المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عامًا .

