شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: متابعة سد العجز فى المعلمين بالأسبوع الثاني من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات متابعة سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس مع الدخول فى الأسبوع الثانى من العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى تسلم الـ20 ألفا و204 معلمين العمل والذين تم اختيارهم فى مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى إضافة إلى التعاقد بالحصة.

وأعلن أولياء أمور وجود عجز فى أعضاء هيئة التدريس مع دخول العام الدراسى الأسبوع الثانى، حيث أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت عدة شكاوي من أولياء الامور على جروب حوار مجتمعي في التعليم عن وجود عجز في المعلمين في مدارسهم مما يجعل اليوم الدراسي بلا استفادة حقيقة من بينها مدارس

: مدرسه مبروك غطاطى بمحافظة الجيزه بإداره الهرم التعليمية بالفترة المسائية ومدرسه الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسميه للغات إدارة حدائق القبة ومدرسة عمر بن الخطاب إدارة الوايلى وبعض المدارس الأخرى.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى ضوء ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مجهودات لسد العجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمي، فقد تمت الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيه للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

وشددت الوزارة على أنه يتم إعداد كشف بحد أقصى يوم 10 من كل شهر موضح به اسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم وموافاة وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بهذا الكشف شهريا .

وقالت وزارة التربية والتعليم: بناء على التنسيق الذي تم مع وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي) سيتم سداد مستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم يوم 25 من كل شهر وفي حالة وجود أي معوقات أو تعثر في السداد في التوقيتات المحددة يتم التواصل (فوراً) مع الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة.