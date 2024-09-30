شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق 21 عاملا بشركتين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية، وتسوية ودية، قامت بها المديرية مع شركتين من شركات القطاع الخاص، وذلك لاسترداد حقوق بعض العاملين دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى إلكترونية.

وقامت المديرية بتحويل الشكوى للمكتب المختص، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد العمال لحقوقهم، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.