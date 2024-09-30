شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يستقبل وزيرة البيئة لبدء لقاء مفتوح ضمن فعاليات الصالون الثقافي للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل منذ قليل، خالد البلشى نقيب الصحفيين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تقيم نقابة الصحفيين لقاءً مفتوحًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

يتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.



جانب من فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين



خالد البلشي نقيب الصحفيين وياسمين فؤاد وزيرة البيئة



خلال الفعاليات (2)



خلال الفعاليات



خلال اللقاء



فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين



وزيرة البيئة والزميل محمود راغب



وزيرة البيئة ونقيب الصحفيين



وزيرة البيئة



الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة