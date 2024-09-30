شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات المجتمعيات بالإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى مبادرة "بإيديك تنقذى حياة" تحت رعاية السيدة الأولى قرينة رئيس الجمهورية من أجل رفع وعى الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية والتي تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة التضامن.

‎وتستهدف تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمة الإسعافية الأولية.

‎جدير بالذكر، أن ملف الرائدات المجتمعيات حظى باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، والرائدة هي سيدة تهتم بقضايا المجتمع بصفه عامة والمرأة بصفة خاصة من خلال العمل التطوعي تحت مظلة الوزارة ولديها مهارات الاتصال الفعال، ويتم اختيارها من القرية أو الحي المقيمة فيه لسهولة تواصلها مع الأسر المستهدفة وتساهم الرائدات المجتمعيات في رفع الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية تجاه القضايا المجتمعية التى تحظى باهتمام الوزارة .