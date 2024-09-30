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حياة كريمة تطرح كيلو اللحمة بـ185 جنيها والفرخة بـ112 بشارع المحطة فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 01:58 م

طرحت "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، كيلو اللحمة بـ185 جنيهًا، والفرخة بـ112، بشارع المحطة في محافظة الجيزة، وذلك ضمن مبادرة المؤسسة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمركز منافذ المبادرة بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، في المناطق الآتية: أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، لطرح اللحوم والفراخ بأسعار مدعمة.

يُذكر أن المبادرة أطلقت بمحافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك في مناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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