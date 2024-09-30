شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على منافذ اللحوم مخفضة السعر بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة، التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، لليوم الثالث على التوالي، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في شارع المحطة بجوار قسم الجيزة، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة الأربع التي أطلقتها حياة كريمة، اليوم بالمحافظة، لبيع اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة.

وبدأت المؤسسة، تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.



إقبال على منافذ اللحوم



منفذ اللحوم المتنقل