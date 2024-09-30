شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خطوة لترخيص مركز الليزر.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي المستندات المطلوبة لترخيص مركز ليزر، وفي ذلك الصدد يرصد الخليج 365 هذه المستندات، وذلك ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

المستندات المطلوبة والأوراق المطلوبة:-

1. شهادة صلاحية جهاز من المعهد القومي لعلوم الليزر.

2. شهادة صلاحية مركز طبي من المعهد القومي لعلوم الليزر.

3. شهادة إجتياز دورة تدريبية في أمان الليزرمن المعهد القومي لعلوم الليزر.

4. شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية.

5. شهادة تسجيل المركز من النقابة.

6. ترخيص تشغيل منشأه طبية.

7. رسم كروكي للمركز.

8. شهاده تخصص للطبيب.

9. ترخيص مزاوله المهنة للطبيب من وزارة الصحة.

10. صورة البطاقة.

11. صورة شخصية عدد (2)

12. رسوم الترخيص المكاني 4000 جنيه.

13. رسوم الترخيص الشخصي 1000 جنيه.