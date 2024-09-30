شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات تتعاقد على خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لأبناء الأعضاء والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للعاملين بـ النيابات والمحاكم بروتوكول تعاون مع مراكز للرعاية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، وذلك لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم والمحالين للمعاش بمحافظة المنوفية، ويشمل البروتوكول جميع العاملين في (النيابة الإدارية / مجلس الدولة / النيابات والمحاكم)، ويشمل الاتفاق الجديد استفادة العاملين من خدمات مركز "رعاية للعلاج الطبيعي والتأهيل" بخصم 50% على الكشف وخصم 30% على الحجامة وخصم 25% على جلسات العلاج الطبيعي وتشمل (جلسات الليزر – موجات فوق صوتية – تمارين علاجية) وخصم 25% على جهاز الموجات التصادمية.

وأوضحت النقابة، أن العضو يحصل على تلك الخدمات بموجب بطاقة الرقم القومى أو كارنية النقابة، ويأتي هذا البروتوكول في ضوء تفويض وموافقة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبد الباقي من اجل تسهيل مهمة اللجان النقابية على مستوي الجمهورية للحصول علي مزيد من الخدمات للسادة العاملين وتعظيم دور اللجان بالتنسيق المباشر مع النقيب العام بالقاهرة، وجرى توقيع هذا الاتفاق بمعرفة اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية أحمد المنسي، نائب رئيس نقابة العاملين بالنيابة الإدارية وإسلام عيد عبدالحكيم، بالنيابة الإدارية القسم الثاني بمدينة أشمون محافظة المنوفية.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبد الباقي : نعمل مع جميع اللجان النقابية على مستوي الجمهورية علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة للأعضاء سواء على مستوي الخدمات الإدارية المقدمة لهم أو الخدمات الصحية، ولدينا برنامج رعاية صحي شامل ونعمل على تضمين هذا البرنامج مزيد من الخدمات المكملة حتى نكون على قدر الثقة التي منحها الاعضاء لنا، وهناك برامج للحج والعمرة نعمل على تدشينها بالوقت الحالي وسوف تكون بأسعار مخفضة للغاية وبالتقسيط ان استلزم الامر لبعض الحالات الغير قادرة، وهناك تجربة ننفذها في الوقت الحالي لهذا البرنامج في محافظة الاسكندرية. ‏