شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة بمنطقة الإسعاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤسسة حياة كريمة منافذ متحركة لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تقدم اللحوم بأسعار مخفضة.

كما أنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر لبيع لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات.

ورصد ”الخليج 365” منفذا بمنطقة الإسعاف بوسط البلد لبيع اللحوم بسعر مخفضة، للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز أمام دار القضاء العالى، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.



منافذ حياة كريمة بمنطقة الاسعاف



منافذ حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة بمنطقة الاسعاف



منافذ حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة



منافذ متحركة لبيع اللحوم البلدي بمنطقة الاسعاف