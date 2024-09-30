شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كيب بريتون الكندية تمنح الدكتور أحمد عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية لجهوده الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الـ CIC بتخريج طلاب دفعة 2024، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على تأسيسها، بحضور السفير الكندي في القاهرة اورليك شانون، الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة CIC، إلى جانب ممثلي جامعة (CBU- Cape Breton University) الكندية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية المصرية والكندية، ونخبة من الإعلاميين، والشخصيات العامة وأولياء أمور الخريجين، ومن بينهم الإعلامى رامى رضوان، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365.

شهدت فعاليات حفل التخرج هذا العام تكريمًا خاصًا للدكتور أحمد عبدالعزيز، الذي تم منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كيب بريتون، تقديرًا لجهوده الإنسانية النبيلة في غزة، حيث قدم رعاية طبية حرجة وسط الظروف المأساوية الأخيرة.



حيث يُعد الدكتور أحمد عبد العزيز أحد رواد مجال جراحة العظام في مصر، وهو أستاذ بكلية طب قصر العيني بالقاهرة، وبعد اندلاع الحرب في غزة مباشرة تطوع ليعالج جرحى القطاع مما جعل مساهماته الخيرية والإنسانية مصدر إلهام لشباب المستقبل.

كما شهد الحفل ايضًا اطلاق الروبوت (CICO) وهو اختصار Canadian international college optimis والذى قام بتنفيذه طلاب قسم هندسة الالكترونيات والذى يعمل بشكل اساسى بتقنيات الذكاء الاصطناعى , ويأتى تنفيذ هذا الابتكار ليتماشى مع رؤيه الــ CIC فى استقطاب وادخال احدث التقنيات التكنولوجيا فى المجال التعليمى لمواكبه كل ما هو جديد فى سوق العمل الحديث بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.