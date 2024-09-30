شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول تسكين طلاب وطالبات سنوات النقل بالمدينة الجامعية بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر جدول تسكين طلاب وطالبات سنوات النقل والتى تبدأ من غدا الثلاثاء وذلك وفقا للجدول الآتى:

تستقبل المدن الجامعية لجامعة الأزهر غدا الثلاثاء طلاب سنوات النقل لبدء التكسين بالمدينة الجامعية، حيث سبق وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2024م.