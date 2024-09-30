شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تفتح باب التحويلات من قسم لآخر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب التحويلات للطلاب (غير المستجدين) الراغبين في التحويل من قسم إلى قسم آخر، يوم الأحد 29 سبتمبر حتى يوم الخميس 3 أكتوبر.

وأكدت الكلية أنه على الطلاب اتباع الخطوات التالية للتحويل:-

- التوجه لشباك إدارة شئون الطلاب لأخذ إذن دفع بقيمة 150 جنيها، عن طريق منصة الدفع الإلكتروني، على الخطوات التالية:-



1- الدخول على خدمات عامة واختيار خدمة (طلب تغيير رغبة تحويل مسار التخصص) بقيمة 75 جنيها مرتين لتصبح القيمة المطلوبة 150جنيها.



2- الذهاب لشباك شئون طلاب بإيصالين فوري كلا منهم بقيمة 75جنيه لتحرير طلب تحويل الرغبة.



- التوجه لخزينة الكلية لدفع الرسوم.

- الرجوع مرة أخرى لشباك إدارة شئون الطلاب لتحرير طلب التحويل وتسليم إيصال الدفع.

علما بأن تتم التحويلات بناءا على شروط القبول لكل قسم (دون أي استثناء) في عام حصول الطالب على الثانوية العامة.