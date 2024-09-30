شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يصوت على تعيين ناجى عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب الليبي بالاجماع، الاثنين، علي تعيين ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي وفقا للاتفاق الذي تم مع المجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وأعلن المكتب الاعلامي للبرلمان أن مجلس النواب الليبي صوت بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين " الناجي محمد عيسى " محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد " مرعي مفتاح البرعصي " نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.

وأعرب جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيب الأمين العام بالتفاهمات الليبية الأخيرة، والتي أدت إلي حل أزمة مصرف ليبيا المركزى والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

كما أعرب المتحدث عن تطلع الامين العام الي أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة حالة.

وأكد المتحدث الرسمى على ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

