شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 30 سبتمبر 2024 إلى السبت 05 أکتوبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومى الإثنين 30 سبتمبر و الثلاثاء 01 اكتوبر وسرعة الرياح (50) : 70 (كم/س) وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.

- يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً.

- شبورة مائية صباحاً يوم الإثنين 30 سبتمبر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء يوم الإثنين 30 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.