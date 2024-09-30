شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 30 سبتمبر 2024 01:42 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 30 سبتمبر 2024 إلى السبت 05 أکتوبر 2024.
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومى الإثنين 30 سبتمبر و الثلاثاء 01 اكتوبر وسرعة الرياح (50) : 70 (كم/س) وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.
- يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً.
- شبورة مائية صباحاً يوم الإثنين 30 سبتمبر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء يوم الإثنين 30 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
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