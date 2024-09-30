شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الجيش الإسرائيلى: تل أبيب فى طريقها إلى عملية برية بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن كلام الوزير يوآف جالانت مع سلاح المدرعات عند الحدود الشمالية إشارة واضحة أن إسرائيل في طريقها إلى عملية برية في جنوب لبنان.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت في حديث مع قوات سلاح المدرعات عند الحدود الشمالية: "اغتيال نصر الله خطوة مهمة، لكنها ليست النهاية، سنستخدم كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".

بدوره، قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، الاثنين، إن الجماعة ستختار أمينًا عامًا للحزب في أقرب فرصة، وذلك بحسب الآلية المعتمدة للاختيار، مؤكدًا أن حزب الله سوف يختار القيادات والمراكز بشكل ثابت.

وأضاف "قاسم"، خلال كلمة له: "بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تم قصف معاليه أدوميم وحيفا ومواقع إسرائيلية أخرى وعملياتنا مستمرة بالوتيرة نفسها".

وأشار إلى أن ما تقوم به الجماعة من عمليات هو الحد الأدنى للمعركة والخطط الموضوعة، مؤكدًا أن القتال قد يكون طويلًا والخيارات مفتوحة أمام حزب الله.

وأوضح أن الجماعة ستواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مساندةً لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاغتيالات وقتل المدنيين، مضيفًا "إذا اعتقدت إسرائيل أن تصميمها على جرائمها يحقق لها أهدافها فهي واهمة".

وأكد مواصلة العمليات في الميدان بعد اغتيال "نصر الله"، واستمرار الجماعة بهيكلة منظمة وخططها البديلة.