شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: مهلة شهرين لاستلام الأراضى السكنية الملغى تخصيصها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الإسكان عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقى غدا ولمدة شهر
ذكر السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر بدايةً من الغد 1 أكتوبر 2024.
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية و حسام الجارحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان واعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وهم ممثلو الجهات المعنية (الجهاز المركزى للمحاسبات، ممثل وزارة الدفاع، ممثل البنك المركزي ، ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ممثل البنك الزراعى المصري، ممثل وزارة التجارة والصناعة ،ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
في إطار الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن فتح جميع المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي مجاناً أمام الجمهور، إلى جانب تقديم خصم بنسبة تصل إلى 50% على إصدارات الوزارة يوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024.
تستقبل المدن الجامعية لجامعة الأزهر غدا الثلاثاء طلاب سنوات النقل لبدء التكسين بالمدينة الجامعية، حيث سبق وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2024م.
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال النصيرات وسط قطاع غزة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.
ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 عقب تسجيل مستويات 3610 جنيهات للذهب عيار 21 وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة وقد تتغير حركة الذهب في الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة.عيار 24 يسجل 4125 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 3610 جنيهات.
عيار 18 يسجل 3095 جنيها.
الجنيه الذهب 28880 جنيه.
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