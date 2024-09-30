شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات أكتوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غد الثلاثاء صرف مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

على جانب آخر، وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، وانتهت الوزارة من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.