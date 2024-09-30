شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام لحزب الله: لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدراتنا العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إن إسرائيل لن تتمكن من أن تطال قدرات حزب الله العسكرية وهذا حلم لن تصل إليه، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وأضاف نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية حزب الله.

ونفى نعيم قاسم ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من حزب الله كانوا في الاجتماع مع حسن نصر الله.

وأضاف أن حزب الله سيتابع ما رسمه حسن نصر الله، ولن نتزحزح عن مواقفنا رغم فقدان عدد من القادة بحزب الله.

وأوضح نعيم قاسم، أن حزب الله لن يتزحزح عن مواقفنا في مواجهة إسرائيل لمساندة غزة والرد على الاغتيالات.

وقال إن ما سيقوم به الحزب ضد إسرائيل هو الحد الأدنى مما يتطلبه الميدان، مضيفا أن حزب الله جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.