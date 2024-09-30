شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام لحزب الله: فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخميني، وذلك حسبما افاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وأضاف أن حزب الله سيتابع ما رسمه حسن نصر الله، ولن نتزحزح عن مواقفنا فى مواجهة إسرائيل لمساندة غزة والرد على الاغتيالات، رغم فقدان عدد من القادة بحزب الله.

وأوضح نعيم قاسم، أن ما سيقوم به الحزب ضد إسرائيل هو الحد الأدنى مما يتطلبه الميدان، مضيفا أن حزب الله جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.