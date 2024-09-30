شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة ركوب القطار دون حجز من غد والان مع تفاصيل الخبر

إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية لقطارات تحيا مصر



قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 ، السماح للطلبة حاملى اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بـ قطارت الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد وفى حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يومياً ( رحلة ذهاباً ورحلة إياباً ) وذلك تسهيلاً على جمهور الركاب من الطلبة .



وأكدت الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للتعليمات .

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية ( الكرتون والورقية ) للدرجة الثالثة ( تحيا مصر ) من محطة العودة والإكتفاء بتقديمها للكمسارى داخل القطار وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر .