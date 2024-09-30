شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفتان كويتيتان تبرزان تحذير الرئيس السيسى من استمرار الاضطراب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتان كويتيتان صادرتان صباح اليوم، الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة للغاية، ومصر تحرص على أن تكون سياستها متوازنة، فى ظل هذا الاضطراب الخطير، مجددا تحذيره من أن استمرار هذا الاضطراب سيؤدى إلى عواقب وخيمة في منطقتنا، وربما في العالم.

وكتبت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار" أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تدير أمورها بشكل يحفظها والمنطقة، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر، مُطمئنا الشعب المصري بأن مصر «بخير وستظل قوية، ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتماسكين، متحملين لمسؤولياتنا» رغم ما تشهده المنطقة من توترات.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي نبه - في كلمة له خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس - إلى مخاطر التطورات بالمنطقة، والتي قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع، مؤكدا أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية، والتي تتبناها الدولة منذ سنوات، وذلك أيضا في ظل الظروف الحالية على الحدود الغربية والجنوبية، وكذلك التي تحدث على الحدود المصرية الشرقية، منذ عام تقريبا ويتابعها العالم أجمع.

وتحت عنوان "السيسي حذر من عواقب وخيمة لاتساع رقعة الصراع في المنطقة"، ذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية أن الرئيس السيسي أكد - في كلمته - أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 - 60% من دخلها، ما يتجاوز 6 مليارات دولار، خلال الأشهر الثمانية الماضية، نتيجة التوترات..مشيرا إلى أن الظروف الجيوسياسية أثرت سلبيا على إيرادات القناة، وأن التطورات في المنطقة مقلقة جدا، وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بشكل يؤثر على الاستقرار، مضيفا أن الصراع الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة وربما في العالم أجمع.