شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى لبنانى لليوم السابع: إسرائيل تهدف لفرض واقع جيو سياسى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الخبير العسكرى اللبنانى العميد الركن الدكتور رياض شيا أستاذ القانون الدولي، الوضع الحالى فى لبنان بـ"الكارثى"؛ قائلا: فالمعاناة الإنسانية في لبنان كبيرة جدا، هناك ملايين النازحين دون حد أدنى من الرعاية بمختلف أنواعها، في ظل غياب وترهل المؤسسات الرسمية.

وأضاف شيا ـ فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الحالية تعتبر أخطر ما عاشه لبنان فى تاريخه.

وأكد وفق تحليله، أن إسرائيل ستواصل عملياتها الإجرامية فى لبنان، وستطورها إلى هجوم بري واسع لاستكمال تدمير حزب الله، كما أن هدفها فرض واقع جيو-سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط تتجاوز أهدافه لبنان.

واستكمل شيا تصريحاته قائلاً إن النقطة الأكثر خطورة فى هذه الحرب الإسرائيلية، أن هناك غطاءً أمريكياً لهذه الحرب الوحشية؛ وهذا ما يمنع المجتمع الدولي بمختلف أدواته من وقف هذه الحرب.

وأكد أن إسرائيل اتخذت القرار بمواصلة الحرب فى لبنان وصولاً إلى الاجتياح البرى، وهى مسألة وقت، مشيراً أن الاستهداف الإسرائيلى للوحدة السكنية بمنطقة الكولا وسط بيروت، تطور خطير يصب فى هذا المخطط.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت إلى أن الشخصية المستهدفة فى الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت هو القيادى بالجبهة الشعبية "نضال عبد الخالق"، وقد سقط 4 شهداء وأُصيب 8 آخرين فى هذه الغارة.