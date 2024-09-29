شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: أفرغنا خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن بيانا للتعليق على الغارات الإسرائيلية التي استهدف مدينة الحديدة اليمنية اليوم الأحد، حيث أكدت أنه "تم اتخاذ الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة"

وقد كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه شن هجمات على "أهداف تابعة للحوثيين في اليمن"، مشيراً إلى أن هذه الغارات "شملت محطة كهرباء، وميناءً بحرياً يُستخدم لتصدير النفط".

وأضاف متحدث باسم الاحتلال، أن "سلاح الجو هاجم أهدافًا لنظام الحوثي الأرهابي في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الاسرائيلية"