شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء و29 مصابا في الغارات الإسرائيلية على الحديدة اليمنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت جماعة الحوثي، في بيان مساء اليوم الأحد، إن "4 شهداء و29 جريحا سقطوا في حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة."

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن "غارات العدو الإسرائيلي استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب الكهربائية".

وتطلق من حين لأخر، جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية تضامنا مع غزة ولبنان.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، في الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق في الأراضي اللبنانية وقطاع غزة الفلسطيني، الأمر الذي يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.



نيران القصف الإسرائيلي